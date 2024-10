Podcast Unplugged Playlist: Intervista con Luca Difato dei Cultus Sanguine e Nuove Date Live (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo episodio che si apre in un’atmosfera serale, perfetta per parlare di musica dark e metal. Questa volta,ho Intervistato Luca Difato, rappresentante della band milanese Cultus Sanguine, gruppo iconico della scena dark italiana, noto per il suo sound intenso e malinconico. I Cultus Sanguine tornano alla ribalta con Nuove esibizioni Live e progetti discografici. La Storia di Cultus Sanguine: Dalle Origini negli Anni ‘90 al Ritorno Durante l’Intervista, Luca racconta la storia della band, nata all’inizio degli anni ’90 e rapidamente affermatasi con l’album di debutto, Incredibles Blog, uscito per l’etichetta Candlelight Records. Negli anni, la formazione ha subito varie modifiche, ma la passione per il dark metal è rimasta una costante. Dailyshowmagazine.com - Podcast Unplugged Playlist: Intervista con Luca Difato dei Cultus Sanguine e Nuove Date Live Leggi tutto 📰 Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo episodio che si apre in un’atmosfera serale, perfetta per parlare di musica dark e metal. Questa volta,hoto, rappresentante della band milanese, gruppo iconico della scena dark italiana, noto per il suo sound intenso e malinconico. Itornano alla ribalta conesibizionie progetti discografici. La Storia di: Dalle Origini negli Anni ‘90 al Ritorno Durante l’racconta la storia della band, nata all’inizio degli anni ’90 e rapidamente affermatasi con l’album di debutto, Incredibles Blog, uscito per l’etichetta Candlelight Records. Negli anni, la formazione ha subito varie modifiche, ma la passione per il dark metal è rimasta una costante.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Essere genitori in Fater – Ascolta;a Ferruccio Spinetti Un Viaggio nella Musica e nel Talento Femminile; Più libri più liberi torna dal 4 all'8 dicembre con 'La misura del mondo' Periodico Daily; Un viaggio nella tradizione dolciaria romana; 'Stasera c'è Cattelan' diventa un: ecco 'Supernova' Periodico Daily; Belly Button ospite su| Musica Rigenerazione e il Futuro; Approfondisci 🔍

Dal gaming alla nerd culture: intervista con Il Solito Mute

(msn.com)

(Adnkronos) – Raffaele Bottone, meglio conosciuto come "Il Solito Mute", è un content creator che ha saputo trasformare la sua passione per il gaming in una carriera a tutto tondo nel mondo dell'intra ...

‘Stasera c’è Cattelan’ diventa un podcast: ecco ‘Supernova’

(periodicodaily.com)

(Adnkronos) – Arriva "l'ennesimo podcast", questa volta firmato da un conduttore d'eccezione: Alessandro Cattelan. A pochi giorni dalla conferma che sarà lui a guidare Sanremo Giovani, l'annuncio del ...

Podcast: Intervista di Stefano Feltri a Zerocalcare: «Mentre facevo fumetti, la vita è andata avanti»

(editorialedomani.it)

In questi giorni di lancio del giornale, però, non ho un secondo neanche per respirare. Non sarei mai riuscito a fare una intervista tradizionale (anche perché, come hanno notato i lettori più accorti ...

Fenomeno ?BSMT: intervista con Gianluca Gazzoli

(elle.com)

Da quando ha lanciato il suo podcast, in un basement milanese, ci siamo tuffati quotidianamente nelle vite di personaggi, imprenditori, sportivi, rivoluzionari: una ricetta di empatia, chillax ...