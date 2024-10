Ilfattoquotidiano.it - “Più è grande l’acquirente di Ilva e più è stabile il futuro? Non è detto”: la frase del commissario allarma i sindacati sulla vendita a spezzatino

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Mittal era un soggetto forte ma ci siamo trovati in una grave situazione. Non èche più èl’azienda e piùè il”. A un certo punto dentro Palazzo Chigi, ilstraordinario di Acciaierie d’Italia, Giancarlo Quaranta, ha buttato lì una, riassumibile così, che alle orecchie dei rappresentanti sindacali è sembrata quantomeno sibillina. Perché Fiom, Uilm, Fim e Usb continuano a insistere su un solo punto, previsto nel bando per riassegnare l’: “Evitate la”. E invece il governo non l’ha esclusa tra le possibilità previste nel bando di gara né ha alcuna intenzione di investire in una partecipazione pubblica, garantendo di fattocessione impostata dal ministro Adolfo Urso.