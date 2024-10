Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 31 ottobre 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 31 ottobre 2024 Questa sera, giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 31 ottobre 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. anticipazioni e ospiti Torna oggi a Piazzapulita, ospite di Corrado Formigli, Maria Rosaria Boccia che continuerà il racconto della vicenda che l’ha riguardata e che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. stasera, giovedì 31 ottobre, dalle 21.15 su La7 Formigli presenta una nuova puntata del programma, nel quale verrà presentata anche un’inchiesta esclusiva sul mondo del cinema. Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 31 ottobre 2024 Leggi tutto 📰 Tpi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31Questa sera, giovedì 31, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 31, di? Scopriamo insieme leTorna oggi a, ospite di Corrado Formigli, Maria Rosaria Boccia che continuerà il raccontovicenda che l’ha riguardata e che ha portato alle dimissioni dell’ex ministroCultura Gennaro Sangiuliano., giovedì 31, dalle 21.15 su La7 Formigli presenta una nuovadel programma, nel quale verrà presentata anche un’inchiesta esclusiva sul mondo del cinema.

