"In prospettiva, l'elevata dotazione patrimoniale e la prevedibile riduzione della redditività potranno spingere le banche verso operazioni di concentrazione, anche su base transfrontaliera". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla giornata mondiale del risparmio. "È un passaggio che dovrà avvenire innalzando l'efficienza, creando intermediari forti, redditizi, in grado di meglio servire l'economia reale" sottolinea.

Panetta, verso fusioni banche, anche internazionali

"In prospettiva, l'elevata dotazione patrimoniale e la prevedibile riduzione della redditività potranno spingere le banche verso operazioni di concentrazione, anche su base transfrontaliera". Lo ...

Banche, Panetta: spinte verso concentrazioni transfrontaliere Ue

Roma, 31 ott. (askanews) – In Europa “l’elevata dotazione patrimoniale” delle banche e la loro “prevedibile riduzione della redditività potranno spingere le banche verso operazioni di concentrazione, ...

Panetta (Banca d’Italia): economia fiacca, Bce deve tagliare ancora i tassi

Roma, 31 ott. (askanews) – Nell’area euro “le condizioni monetarie rimangono restrittive, e richiedono ulteriori riduzioni” dei tassi di interesse da parte della Bce. Lo ha affermato il governatore de ...

Panetta a Lagarde, necessario tagliare ancora i tassi

Malgrado i tagli ai tassi di interesse già effettuati le condizioni monetarie nell’Eurozona «rimangono restrittive e richiedono ulteriori riduzioni», ha detto il Governatore di Bankitalia, Fabio ...