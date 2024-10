Donnapop.it - Pablo Murphy, sapete che il cantante di X Factor aveva fatto Amici in passato?

Leggi tutto 📰 Donnapop.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è ildi X2024 che ha conquistato la giudice Paola Iezzi. Scopriamo tutto su di lui, sia della sua vita privata sia professionale! Leggi anche: Francesca Siano, ladi Xha una malattia? Tutto su Francamente Appena ventunenne e riesce a incantare chi lo ascolta come una rock star affermata. Si chiamaed è uno dei concorrenti di X2024. Alle audizioni del talent show si è esibito con una cover di SOS, il famoso brano degli Abba, sorprendendo positivamente giudici per la sua interpretazione. Ottenuta un pass per i Bootcamp,ha cantato Another Day in Paradise di Phil Collins, conquistando definitivamente Paola Iezzi. In occasione degli Home Visit, ha presentato in una versione rivisitata con cornamuse scozzesi in sottofondo di Friday I’m in Love, brano cult dei The Cure.