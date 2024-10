Olimpiadi senza barriere. È edizione zero (Di giovedì 31 ottobre 2024) I giochi senza frontiere che diversi anni fa coinvolgevano squadre di diversi Paesi diventano Giochi senza barriere perché se le frontiere in parte sono cadute, le barriere mentali e architettoniche rimangono. Dividono le persone normodotate e portatrici di disabilità. Da una manifestazione che Besancon, città gemellata con Pavia organizza, arriva anche a Pavia “Giochi senza barriere”. "Abbiamo pensato a un’edizione zero - ha detto il sindaco Michele Lissia - per promuovere l’accessibilità perché immaginiamo una Pavia senza barriere architettoniche e vorremmo che il festival ci desse la stura per un piano di eliminazione radicale". Sport, competizioni ma anche momenti di riflessione si susseguiranno dal pomeriggio di venerdì 8 novembre al primo pomeriggio di domenica 10. Ilgiorno.it - Olimpiadi senza barriere. È edizione zero Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I giochifrontiere che diversi anni fa coinvolgevano squadre di diversi Paesi diventano Giochiperché se le frontiere in parte sono cadute, lementali e architettoniche rimangono. Dividono le persone normodotate e portatrici di disabilità. Da una manifestazione che Besancon, città gemellata con Pavia organizza, arriva anche a Pavia “Giochi”. "Abbiamo pensato a un’- ha detto il sindaco Michele Lissia - per promuovere l’accessibilità perché immaginiamo una Paviaarchitettoniche e vorremmo che il festival ci desse la stura per un piano di eliminazione radicale". Sport, competizioni ma anche momenti di riflessione si susseguiranno dal pomeriggio di venerdì 8 novembre al primo pomeriggio di domenica 10.

A Pavia i "Giochi senza barriere" promuovono l'accessibilità e l'inclusione per persone con disabilità. Sport, riflessioni e collaborazioni per una città più accogliente e integrata.

