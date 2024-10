Formiche.net - Non solo combattimenti. Ecco cosa sta succedendo in Ucraina

Leggi tutto đź“° Formiche.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel conflitto in, le conseguenze della guerra non si sentono solamente lungo la linea del fronte e nelle aree circostanti. Anche nei territori ucraini sotto il controllo di Mosca il peso dell’occupazione si fa sentire. Soprattutto nella cruenta forma della repressione. Non è certo una novitĂ che il Cremlino miri ad estinguere l’identitĂattraverso tattiche come la propaganda, l’imprigionamento, la rieducazione, la tortura, e ancora l’imposizione obbligatoria della cittadinanza russa e l’invio forzato dei bambini a vivere in Russia.