Napoli: firmato protocollo d’intesa per rafforzare la sicurezza nelle tabaccherie (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa si è svolta oggi al Palazzo del Governo di Napoli, dove il Prefetto Michele Di Bari ha firmato un protocollo d’intesa con Francesco Marigliano, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai . Questo accordo mira a contrastare la criminalità che colpisce le rivendite di generi di monopolio e a promuovere l’uso di sistemi di video-allarme per prevenire le rapine. Obiettivi e contesto dell’intesa L’intesa si inquadra in un contesto già delineato da un accordo nazionale, rinnovato l’11 aprile scorso fra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai. La firma di questo protocollo rappresenta un passo significativo verso l’incremento della sicurezza negli esercizi commerciali del settore, spesso colpiti da rapine, furti, truffe, contrabbando e contraffazione. Gaeta.it - Napoli: firmato protocollo d’intesa per rafforzare la sicurezza nelle tabaccherie Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa si è svolta oggi al Palazzo del Governo di, dove il Prefetto Michele Di Bari hauncon Francesco Marigliano, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai . Questo accordo mira a contrastare la criminalità che colpisce le rivendite di generi di monopolio e a promuovere l’uso di sistemi di video-allarme per prevenire le rapine. Obiettivi e contesto dell’intesa L’intesa si inquadra in un contesto già delineato da un accordo nazionale, rinnovato l’11 aprile scorso fra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai. La firma di questorappresenta un passo significativo verso l’incremento dellanegli esercizi commerciali del settore, spesso colpiti da rapine, furti, truffe, contrabbando e contraffazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d’intesa per rafforzare la sicurezza nelle tabaccherie; Emergenza furti nelle Tabaccherie della Provincia did’Intesa tra Prefettura e FIT;ild'intesa per Bagnoli-Coroglio;di intesa per disoccupati di lunga durata; ABBATTIMENTI:D’INTESA TRA PROCURA, REGIONE E COMUNI; Bagnoli,d'intesa da 1 miliardo e 218milioni di euro per la bonifica (VIDEO) -; Approfondisci 🔍

Napoli: protocollo di intesa tra Prefettura e sezione provinciale della Federazione Italiana Tabaccai

(videonola.tv)

Una boccata d’ossigeno per i tabaccai napoletani. Dopo mesi di allarme e richieste d’aiuto, oggi è stato finalmente siglato un protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Tabaccai e la Prefettura ...

Protocollo d'Intesa tra il Teatro di San Carlo, il Comune di Pompei, il…

(informazione.it)

L'accordo si articola su un piano di comunicazione informativo e divulgativo e su azioni coordinate per esaltare le reciproche attività. Tra gli obiettivi principali vi è l’impegno a promuovere proget ...

Prefettura-tabaccai, arriva il protocollo anti rapina

(rainews.it)

Siglato a Napoli il documento che dà il via a nuove misure: più videosorveglianza, relazioni più serrate con le forze dell'ordine, difese passive ...

Emergenza furti nelle Tabaccherie della Provincia di Napoli:firmato Protocollo d’Intesa tra Prefettura e FIT

(laprovinciaonline.info)

È stato siglato oggi, presso il Palazzo del Governo, dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari e dal Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai Francesco Marigliano il protocollo d’intesa ...