Gaeta.it - Napoli celebra Eduardo De Filippo: evento speciale a quarant’anni dalla sua scomparsa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, la città disi ferma per rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri,De, nel giorno del quarantesimo anniversario della sua. Il Teatro San Ferdinando ospiterà una proiezione pubblica e gratuita del film “Questi fantasmi”, uno dei capolavori che rappresentano al meglio l’eredità artistica del grande drammaturgo e attore napoletano. Questonon è solo una proiezione cinematografica, ma un momento dizione della cultura partenopea e della straordinaria carriera di De, che ha saputo coniugare il teatro e il cinema in modo inscindibile. Dettagli dell’al Teatro San Ferdinando La proiezione di “Questi fantasmi” si terrà questa sera alle 21, e segna un’importante iniziativa per fissare nella memoria collettiva l’opera e il pensiero diDe