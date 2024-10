Mugnano, tentano di incendiare casa per intascare l’assicurazione: presi (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri sono intervenuti appena 15 minuti prima del rogo programmato con un timer a Mugnano di Napoli, hanno scoperto il meccanismo, e denunciato tre persone: padre, madre e figlio. Un timer collegato a un innesco per incendiare l’appartamento, l’infelice idea di una famiglia che abita in un palazzo dove vivono anche altre famiglie per 2anews.it - Mugnano, tentano di incendiare casa per intascare l’assicurazione: presi Leggi tutto 📰 2anews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri sono intervenuti appena 15 minuti prima del rogo programmato con un timer adi Napoli, hanno scoperto il meccanismo, e denunciato tre persone: padre, madre e figlio. Un timer collegato a un innesco perl’appartamento, l’infelice idea di una famiglia che abita in un palazzo dove vivono anche altre famiglie per

Un timer collegato a un innesco per incendiare l'appartamento, l'infelice iidea di una famiglia che abita in un palazzo dove vivono anche altre famiglie per intascare il premio assicurativo. (ANSA) ...

L’episodio di Mugnano è un monito per tutti coloro che pensano di poter risolvere i propri problemi economici ricorrendo a gesti criminali. Un piano diabolico è stato sventato dai carabinieri di Mugna ...

Avvertiti da una telefonata anonimna, i militari sono intervenuti pochi minuti prima che il rogo fosse attuato con un innesco artigianale ...

Il timer era impostato per scattare alle 14:15 e, in quell'istante, una scarica elettrica avrebbe fatto partire l'incendio. Durante l’evacuazione, la donna ha colpito un militare al volto: tutti denun ...