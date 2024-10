Mistermovie.it - Mister Movie | Downton Abbey 3 sarà un omaggio a Maggie Smith

Leggi tutto 📰 Mistermovie.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Hugh Bonneville, celebre per il suo ruolo del conte di Grantham nella serie, ha rivelato che il terzo film dedicato alla saga potrebbe essere l’ultimo capitolo per il franchise. Ma, per i fan di Dame, ciuna ragione ancora più speciale per aspettarlo: questo filmun tributo duraturo alla leggendaria attrice, recentemente scomparsa all’età di 89 anni. Un Addio Commovente ai Personaggi diDurante un’intervista con Chris Evans, Bonneville ha spiegato che il nuovo film, previsto per l’uscita il prossimo settembre, rappresenta un atto di chiusura per tutte le storie e i personaggi tanto amati. “Abbiamo terminato il terzo film quest’estate, ed è una sorta di saluto a tutti questi personaggi, inclusa Dame”, ha dichiarato l’attore.