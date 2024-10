Gaeta.it - Minacce di morte al presidente di Chenàbura dopo vandalismi contro l’associazione pro Israele a Cagliari

(Di giovedì 31 ottobre 2024) episodi di vandalismo che hanno riguardato la sede del, realtà attiva nel promuovere la cultura ebraica a, ilMario Carboni ha denunciato di aver ricevutodivia email. Tali intimidazioni si inseriscono in un contesto più ampio di intolleranza e aggressione che sta alimentando un clima di paura nella comunità.e clima di intimidazione Negli ultimi giorni, la sede delproè stata bersaglio di atti vandalici che hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza della comunità ebraica locale. Gli attacchi non sono stati limitati soltanto ai danneggiamenti materiali, ma si sono estesi fino aesplicite nei confronti delMario Carboni.