Meret | Comunicare con la difesa è difficile in uno stadio di 50mila persone

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Alexè intervenuto a Radio Crc quest’oggi, nella classica intervista settimanale ad un tesserato che l’SSC Napoli concede all’emittente ufficiale. Focus del suo intervento chiaramente la buona prestazione contro il Milan che lo ha visto protagonista positivo, con uno sguardo al futuro e alle prossime partite (difficili) di campionato. Alex si è anche sbilanciato sull’importanza di certe vittorie e di certi singoli, in particolare Matteo Politano e Conte stesso.: «con la? Alloci sono, neanche si sente..» Di seguito l’intervista completa: «Col Milan è stato un test importante, affrontavamo una grande squadra, arrivando da un momento di fiducia. Questa vittoria ce ne lascia altra ancora per continuare il nostro percorso. Vogliamo vincerle tutte e poi vedremo. Cosa farò dopo? Di certo non l’allenatore.