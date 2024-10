Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto alla Fendi fallisce tra inseguimenti e strade piene di chiodi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Fermo, 31 ottobre 2024 – L’obiettivo dei ladri era lo stabilimento del marchio del lussoche si trova proprio a Campiglione di Fermo, ma per fortuna il piano – seppur super organizzato – è finito in fumo. I malviventi hanno bloccato diversedella città con furgoni per poi cospargere la strada di. Per fortuna, sono stati intercettati dai carabinieri e costretti cosìfuga e ora è cacciabanda di criminali che avevano preparato l’attacco con grande dispiego di mezzi. Tutto sarebbe partito intornomezzanotte quando il gruppo entrato in azione avrebbe rubato furgoni a Rapagnano (sempre nella provincia di Fermo). Nel frattempo alcuni complici, o forse gli stessi autori del, hanno sbarrato diversedi accesso a Fermo, di fatto isolando la zona di Campiglione.