Martedì 5 novembre si va al cinema con 3 euro | film in programma e sale aderenti

Incontro governo-sindacati su manovra spostato al 5 novembre

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - L'incontro con i sindacati a palazzo Chigi sulla legge di Bilancio è stato spostato da lunedì 4 a martedì 5 novembre alle 16.45 nella sala Verde. Lo si apprende da fonti sindac ...

Firenze, il 5 novembre sciopero nei musei. Si fermano i lavoratori di Opera

Filcams Firenze, Uiltucs Toscana e Rsu: “Nel cambio appalto non sono garantiti occupazione e livelli retributivi”. Ma da Uffizi, Opificio delle pietre dure e direzione regionale dei musei nazionali de ...

Scuola: Save the Children, martedì 5 novembre a Roma il convegno “Connessioni digitali”

Martedì 5 novembre, a Roma, Save the Children promuove il convegno “Connessioni digitali – Le competenze digitali a scuola”. Nel corso dell’evento, che sarà l’occasione per riflettere sul valore delle ...

Meno 5 giorni all’election day, tutto quello che c’è da sapere e cosa sono i grandi elettori

Martedì prossimo – come da consuetudine quello che segue il primo lunedì di novembre – i ... La partita per i candidati si sta infatti disputando principalmente qui. IL 6 GENNAIO LA NOMINA FORMALE DEL ...