Margaret Qualley: dopo The Substance ci ha preso gusto, in arrivo un nuovo horror

Bella e psicopatica, l'attrice di The Substance si prepara a tuffarsi in un nuovo viaggio nel genere horror con il preannunciato Victorian Psycho. The Substance è nei cinema da ieri, ma per Margaret Qualley l'orrore non finisce qui. L'attrice ha già annunciato il suo nuovo impegno nel genere, il thriller psicologico Victorian Psycho diretto da Zachary Wigon, come rivela Deadline. Ambientato nel 1858, il film seguirà una giovane ed eccentrica governante di nome Winifred Notty (Qualley) che arriva a un remoto maniero gotico noto come Ensor House. Le responsabilità di Winifred includono insegnare ai bambini le buone maniere a tavola ed educarli sulla storia della loro famiglia, il tutto nascondendo le sue tendenze psicopatiche. Mentre Winifred si adatta alla vita a Ensor House,

Margaret Qualley: dopo The Substance ci ha preso gusto, in arrivo un nuovo horror

Bella e... psicopatica, l'attrice di The Substance si prepara a tuffarsi in un nuovo viaggio nel genere horror con il preannunciato Victorian Psycho.

Margaret Qualley, protagonista di Victorian Psycho: il brivido dell’orrore gotico si prepara per il grande schermo

Margaret Qualley torna nel genere horror con "Victorian Psycho", un thriller psicologico ambientato nel 1858, che esplora misteri e tensioni in un inquietante maniero gotico.

The Substance da oggi al cinema: 5 segreti che non sapete sull'horror con Margaret Qualley

Ecco tutto quello che dovete sapere su The Substance, nuovo horror di Coralie Fargeat in arrivo da oggi nelle sale italiane.

Victorian Psycho, Margaret Qualley pronta a tornare al body horror con un nuovo progetto gotico

Margaret Qualley si cimenta in un altro horror psicologico e gotico con il suo nuovo ruolo da protagonista in Victorian Psycho.