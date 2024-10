Mare Adriatico, i controlli segnalano acque ‘eccellenti’ per la costa ravennate (Di giovedì 31 ottobre 2024) acque marine di balneazione dell’Emilia-Romagna eccellenti o buone nella quasi totalità dei casi anche nel 2024. Lo certifica la classificazione effettuata dal ministero della Salute sulla base dei prelievi eseguiti negli ultimi quattro anni (dal 2021 al 2024) durante la stagione balneare (quindi Ravennatoday.it - Mare Adriatico, i controlli segnalano acque ‘eccellenti’ per la costa ravennate Leggi tutto 📰 Ravennatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)marine di balneazione dell’Emilia-Romagna eccellenti o buone nella quasi totalità dei casi anche nel 2024. Lo certifica la classificazione effettuata dal ministero della Salute sulla base dei prelievi eseguiti negli ultimi quattro anni (dal 2021 al 2024) durante la stagione balneare (quindi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sull'acqua dela Cesenatico, scatta il divieto di balneazione per tutto il litorale di Ponente; , i dati in Veneto: 2 punti campionati oltre i limiti di legge; Napoli,a Secondigliano: sequestrati 40kg di frutti di; Chiazza scura e odore di benzina, scattano ia Porto Potenza; La mucillagine invade anche la Costa dei trabocchi, a Fossacesia prelevato un campione per le analisi [FOTO]; Uomo perde il controllo del suo scooter e cade. Inutili i soccorsi, è morto poco dopo; Approfondisci 🔍

Controlli alla filiera ittica: cinquanta multe e quarantatré sequestri di pescato

(zoom24.it)

Le principali violazioni riscontrate e sanzionate hanno riguardato la mancata tracciabilità dei prodotti e il mancato rispetto delle normative sanitarie e di igiene degli alimenti ...

Mare Adriatico - Descrizione e problematiche

(skuola.net)

Economia e problema dei giacimenti di gas e petrolio Il mare Adriatico non ha più l'importanza commerciale che aveva fino al XVII secolo. I porti oggi forniscono solo un servizio locale ...

Controlli in mare, scarsa sicurezza a bordo del mercantile: fermata una nave

(quotidianodipuglia.it)

I controlli L'ispezione ... nave e la mancata possibilità di manovrare e comunicare via radio. La nave, segnalata con un profilo di rischio elevato dalla banca dati Thetis gestita dall'Agenzia ...

Napoli, controlli a Secondigliano: sequestrati 40kg di frutti di mare

(ilmattino.it)

Nella stessa giornata, nella zona di Fuorigrotta, sono stati effettuati controlli su quattro dehors ... Tra le violazioni riscontrate, si segnalano due denunce per abusi edilizi ai sensi dell ...