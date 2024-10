Gaeta.it - Mancanza di fondi per la ricostruzione post terremoto ad Ancona: preoccupazioni dai politici locali

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Legge di Bilancio presentata alla Camera ha suscitato nuovetra i rappresentantia causa dell’assenza di finanziamenti per laad, avvenuto nel novembre 2022. Le dichiarazioni della capogruppo del Partito Democratico, Susanna Dini, e del consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo, mettono in evidenza la critica situazione economica e le promesse non mantenute dal Governo, in un momento in cui le famiglie colpite necessitano di sostegni immediati. La situazione attuale dellaadNel corso degli ultimi due anni, i finanziamenti arrivati per laadsono stati significativamente limitati. Soltanto 10 milioni di euro sono stati stanziati, con gli ultimi 3 milioni rilasciati nel febbraio scorso.