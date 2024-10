Amica.it - Macchie sospette e sfiducia tra fratello e sorella: nella terza puntata di "Don Matteo 14" stasera in tv Don Massimo ha il suo bel daffare...

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Come ci aveva anticipato Federica Sabatininostra intervista, i rapporti tra la sua Giulia e ildonsono tutt’altro che risolti. Da qui riparte, con la, Don14.in tv su Rai 1 alle 21.30 (ma anche su RaiPlay, dove si possono vedere anche gli episodi delle passate stagioni) va in onda il nuovo appuntamento con il prete investigatore di Spoleto. E la variegata, variopinta e surreale umanità che lo circonda. Dalla canonica alla Caserma dei Carabinieri. Il successo di “Don14” E il pubblico continua ad apprezzare il Dondi Raoul Bova. Che, a giudicare dagli ascolti, non sta facendo rimpiangere Terence Hill.