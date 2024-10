L'Ingegner John impari l'educazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo deve al nonno senatore e a tutti gli italiani. L'arroganza di delegare tutto ha però ormai preso il posto dell'eleganza Ilgiornale.it - L'Ingegner John impari l'educazione Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo deve al nonno senatore e a tutti gli italiani. L'arroganza di delegare tutto ha però ormai preso il posto dell'eleganza

Una porta in faccia non chiude i rapporti. Ma l'Ingegner John impari l'educazione

Lo deve al nonno senatore e a tutti gli italiani. L'arroganza di delegare tutto ha però ormai preso il posto dell'eleganza ...

Un consiglio a John Elkann: indossi uno dei suoi cashmere e mostri la faccia in Parlamento

Non è proprio questo lo stile Agnelli, grande favola di paese, ma Lei,essendo un Elkann preferisce forse non aderire del tutto a certe abitudini ...

TV | Buon compleanno televisione!

L'ingegnere John Logie Baird, dopo anni di esperimenti, nel 1925 riuscì per la prima volta a trasmettere a distanza di immagini in movimento, ovviamente in bianco e nero. Dal suo laboratorio effettuò ...

L'ingegner Giovanni Marelli ci ha lasciati: fu il volto e l'anima del ritorno dell'Alfa Romeo in F1 negli anni Ottanta

L’ingegner Giovanni Marelli, classe 1940, ci ha lasciato. Laurea in ingegneria meccanica a Padova, entra in Ferrari nel 1967 con l’incarico di seguire nel reparto corse la Dino, sia F.