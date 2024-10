La presidente dell'Umbria indagata per due delibere, il gip archivia (e tra poco si vota) (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Sarebbe partita da un esposto anonimo l'indagine che ha visto come indagate la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l'assessore al Bilancio, Paola Agabiti. Un'inchiesta archiviata dal gip del tribunale di Perugia su richiesta dalla stessa procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, in seguito alla depenalizzazione del reato di abuso d'ufficio, ma che ha acceso il dibattito politico nella regione.  Due le delibere della giunta di centrodestra finite nel mirino della magistratura che, pur non formulando un preciso capo d'imputazione, ha vagliato l'ipotesi di abuso d'ufficio in relazione all'assegnazione di fondi aggiuntivi del Piano di sviluppo rurale in seguito al Covid. Fondi che sono andati anche a un'azienda collegata all'assessore Agabiti, nella quale lavorerebbe anche un figlio della presidente Tesei. Agi.it - La presidente dell'Umbria indagata per due delibere, il gip archivia (e tra poco si vota) Leggi tutto 📰 Agi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Sarebbe partita da un esposto anonimo l'indagine che ha visto come indagate laa Regione, Donatella Tesei, e l'assessore al Bilancio, Paola Agabiti. Un'inchiestata dal gip del tribunale di Perugia su richiesta dalla stessa procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, in seguito alla depenalizzazione del reato di abuso d'ufficio, ma che ha acceso il dibattito politico nella regione.  Due lea giunta di centrodestra finite nel mirinoa magistratura che, pur non formulando un preciso capo d'imputazione, ha vagliato l'ipotesi di abuso d'ufficio in relazione all'assegnazione di fondi aggiuntivi del Piano di sviluppo rurale in seguito al Covid. Fondi che sono andati anche a un'azienda collegata all'assessore Agabiti, nella quale lavorerebbe anche un figlioTesei.

