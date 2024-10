Spazionapoli.it - Kvaratskhelia, tutte le richieste dell’entourage per il rinnovo col Napoli: i dettagli

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Khvichasi avvicina alcon il, ma l’entourage ha fattospecifiche al club: tutti isulla trattativa Quella di ieri è stata una giornata importantissima per il futuro di Khvicha. Il suo agente, Mamuka Jugeli, ha incontrato a Milano il direttore sportivo Giovanni Manna. Un meeting dai toni distesi, per cercare di capire le volontà delle tue parti, ma soprattutto, trovare un punto di incontro che accontentasse entrambe le figure. Secondo quanto emerso, non c’è ancora un accordo tra ile l’entourage di Kvara, ma le parti si sono sicuramente avvicinate notevolmente. Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare il georgiano e il 77 azzurro sta bene con Conte e con la prospettiva di rivincere il titolo e di giocare la Champions League il prossimo anno.