Infrastrutture, la Giunta regionale destina fondi a tre Comuni del Brindisino (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Giunta regionale pugliese ha approvato ieri, mercoledì 30 ottobre 2024, un provvedimento per l'individuazione degli interventi, per complessivi 7,1 milioni di euro, da finanziare con i contributi della legge statale 145/18. In parte sono destinati a Ceglie Messapica, Fasano e Villa Castelli. I Brindisireport.it - Infrastrutture, la Giunta regionale destina fondi a tre Comuni del Brindisino Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lapugliese ha approvato ieri, mercoledì 30 ottobre 2024, un provvedimento per l'individuazione degli interventi, per complessivi 7,1 milioni di euro, da finanziare con i contributi della legge statale 145/18. In parte sonoti a Ceglie Messapica, Fasano e Villa Castelli. I

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, lafondi a tre Comuni del Brindisino; Regione Liguria, appeso a un filo il destino della; Industria, dalla15 milioni ai Consorzi industriali. L'assessore Pili: "Iniezione di liquidità per rendere il sistema imprenditoriale isolano sempre più efficiente e sostenibile"; In arrivo 74 milioni di euro per la difesa della costa abruzzese, risorse destinate anche a Pescara e a Montesilvano;- Frecciarossa, Tavernise (M5S): «Ripristinato il collegamento da e per Crotone. Ora accelerare sulla riapertura della tratta»; Data Center, Lombardia approva le linee guida a supporto degli enti locali; Approfondisci 🔍

GIUNTA ABRUZZO: DEFR, INCARICHI DIRETTORI DIPARTIMENTI, CAREGIVER, DOPO DI NOI, I PROVVEDIMENTI

(abruzzoweb.it)

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, al fine di favorire l’adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della ...

Giunta Regionale, nuove risorse per la viabilità dei comuni

(laquilablog.it)

La Giunta Regionale, nella seduta di ieri, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori risorse per la viabilità dei comuni. Lo ha reso noto ...

Puglia: messa in sicurezza di edifici e strutture, 19 interventi urgenti in vari Comuni ELENCO Giunta regionale

(noinotizie.it)

La Giunta regionale ha approvato ieri un provvedimento per l’individuazione degli interventi, per complessivi 7,1 milioni di euro, da finanziare con i contributi della legge statale 145/18.

Regione Puglia, '600mila euro per stazioni ricarica auto'

(ansa.it)

La Giunta regionale pugliese ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 600mila euro, a valere sul bilancio autonomo, per un avviso pubblico di prossima pubblicazione, per realizzare delle infrastrutt ...