provincia di Latina. Due Incidenti si sono verificati a distanza di poche ore uno dall’altro in cui hanno perso la vita un giovane di appena 16 anni a Itri e un centauro nella frazione di Borgo Santa Maria, nel capoluogo Latinatoday.it - Incidenti, due in poche ore in provincia di Latina: muoiono un 16enne e un centauro Leggi tutto su Latinatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Latinatoday.it: Una serata tragica quella di oggi, giovedì 31 ottobre, sulle strade delladi. Duesi sono verificati a distanza diore uno dall’altro in cui hanno perso la vita un giovane di appena 16 anni a Itri e unnella frazione di Borgo Santa Maria, nel capoluogo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inin provincia di Latina: muoiono un 16enne e un centauro;mortali ina Roma: 4 morti nel weekend; Domenica pomeriggio di sangue sulle strade di Roma:morti instradali; Gallarate,innello stesso punto: cinque feriti, di cui uno grave;in viale Regione: feriti e traffico bloccato;in: un'auto si ribalta in tangenziale e un'altra sfonda la vetrina di un negozio; Approfondisci 🔍

Gallarate, due incidenti in poche ore nello stesso punto: cinque feriti, di cui uno grave

(msn.com)

Il primo è avvenuto nella notte all’incrocio con via Col di Lana, il secondo la mattina all’intersezione con via Canova: in passato era stata segnalata la carenza della segnaletica orizzontale ...

Doppia tragedia sulle strade della provincia di Latina, a perdere la vita due motociclisti: uno aveva 16 anni

(roma.repubblica.it)

In un primo incidente sull’Appia, a Itri, il minorenne si è scontrato con un furgone. A distanza di qualche ora dramma a Latina, con un centauro finito contro ...

Due gravi incidenti sul lavoro in Lombardia in poche ore

(rainews.it)

Nel Varesotto un operaio è stato investito dal ritorno di Fiamma. Nel milanese un 75enne è caduto dal tetto di un capannone ...

Tre incidenti mortali in poche ore: le vittime sono tutte giovani

(repubblica.it)

L’ultimo scontro a Castelfranco Veneto: uno studente di 15 anni travolto da un’auto mentre era sul suo scooter ...