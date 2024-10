Il massacro di Hula del 31 ottobre ’48 e lo sciismo politico (Di giovedì 31 ottobre 2024) Più di 1.600 libanesi (in larga parte civili) sono stati uccisi nelle ultime sei settimane, a fronte di 34 civili uccisi nel nord di Israele nel corso degli ultimi 12 Il massacro di Hula del 31 ottobre ’48 e lo sciismo politico il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il massacro di Hula del 31 ottobre ’48 e lo sciismo politico Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Più di 1.600 libanesi (in larga parte civili) sono stati uccisi nelle ultime sei settimane, a fronte di 34 civili uccisi nel nord di Israele nel corso degli ultimi 12 Ildidel 31’48 e loil manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildidel 31’48 e lo sciismo politico; La BBC e la foto di

Israele, Hamas, Hezbollah: che cosa cambia la morte di Sinwar?

(cdt.ch)

Poco dopo l'uccisione del numero uno dell'organizzazione islamista, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che la guerra continuerà – Fra passato e futuro, la regione è destinata a un ...

I RAGAZZI DEL MASSACRO

(comingsoon.it)

I RAGAZZI DEL MASSACRO è un film di genere poliziesco del 1969, diretto da Fernando Di Leo, con Pier Paolo Capponi e Nieves Navarro. Durata 99 minuti. Distribuito da ITALIAN INTERN. FILM.

7 ottobre un anno fa il massacro e l'orrore

(msn.com)

Il 7 ottobre di un anno fa il massacro compiuto dai terroristi di Hamas in Israele. Oltre 1200 morti, uccisi casa per casa civili inermi. Uragano Milton in Florida: Elettra Lamborghini da Miami ...

Massacro di Monaco di Baviera

(repubblica.it)

Episodi: 6. Serie action che fonde spionaggio e lotta al terrorismo. Utilizzando il pretesto narrativo del Massacro di Monaco del 1972, Munich Games immagina un nuovo attacco terroristico che ...