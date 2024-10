Il convegno sul patrimonio architettonico del Novecento: riflessioni post-sisma all’Aquila (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’AQUILA – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia dell’Aquila continua a promuovere un dialogo attivo sulla connessione tra architettura e territorio. L’evento recente, tenutosi presso il MAXXI L’Aquila, è stato un’importante occasione di riflessione e scambio di idee sul restauro e la conservazione del patrimonio culturale colpito dal sisma del 2009. Un tema di grande rilevanza che coinvolge professionisti del settore e istituzioni, in vista di una ricostruzione sensibile e consapevole. Dettagli del convegno e i relatori presenti Il convegno, intitolato “Il patrimonio architettonico del Novecento nei territori del sisma”, ha attratto un pubblico variegato che ha potuto ascoltare esperti del settore discutere delle problematiche legate al restauro degli edifici moderni nelle aree colpite dal terremoto. Gaeta.it - Il convegno sul patrimonio architettonico del Novecento: riflessioni post-sisma all’Aquila Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’AQUILA – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia dell’Aquila continua a promuovere un dialogo attivo sulla connessione tra architettura e territorio. L’evento recente, tenutosi presso il MAXXI L’Aquila, è stato un’importante occasione di riflessione e scambio di idee sul restauro e la conservazione delculturale colpito daldel 2009. Un tema di grande rilevanza che coinvolge professionisti del settore e istituzioni, in vista di una ricostruzione sensibile e consapevole. Dettagli dele i relatori presenti Il, intitolato “Ildelnei territori del”, ha attratto un pubblico variegato che ha potuto ascoltare esperti del settore discutere delle problematiche legate al restauro degli edifici moderni nelle aree colpite dal terremoto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La tutela deldelin territori colpiti dal sisma: ilall’Aquila – OAR; Giornata nazionale Beni culturali e edilizia di culto a Cagliari; I grattacieli e i ponti iconici di Abu Dhabi: un viaggio tra architettura e cultura; Tutela del: OAR e DOCOMOMO Italia per il riconoscimento delle architetture del secondo; Il villaggio minerario di Niccioleta protaginista al“Crossroads of Europe” in Sardegna; Celebrati i 150 anni dalla nascita del padre della ricostruzione del 1883 Luigi Gioacchino Mellucci; Approfondisci 🔍

Giani sul patrimonio architettonico della Toscana

(expartibus.it)

Questa pubblicazione presenta i risultati delle ricerche svolte a livello regionale dalla Fondazione Michelucci nell’ambito del censimento nazionale delle architetture del secondo Novecento ... la ...

Giani sottolinea il valore del patrimonio architettonico della Toscana

(okmugello.it)

Questo volume, curato da Andrea Aleardi e Nadia Musumeci per la Fondazione Giovanni Michelucci, raccoglie i risultati delle ricerche sul patrimonio architettonico toscano nell’ambito del censimento ...

La fruizione e la sicurezza del patrimonio culturale: un convegno nazionale

(superando.it)

Fare il punto sulla fruizione e sulla sicurezza del patrimonio culturale italiano e presentare alcune esperienze anche sul terreno dell’innovazione tecnologica: con questo fine, il Museo Tattile Stata ...

Il progetto di recupero delle 101 sale cinematografiche dismesse a Roma

(artribune.com)

Solo nella città di Roma le sale cinematografiche non più attive sono 101. Cosa fare di questo patrimonio architettonico? Un recente convegno affronta la questione coinvolgendo anche registi e attori ...