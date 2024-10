Il candidato presidente "antisistema" in Emilia-Romagna, l'intervista a Luca Teodori (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra i quattro candidati alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna c'è Luca Teodori, commerciante ferrarese, ex elettore della Lega e consigliere provinciale. È sostenuto dalla lista civica “Lealtà Coerenza Verità” che include una serie di realtà “antisistema”. Nel loro programma Modenatoday.it - Il candidato presidente "antisistema" in Emilia-Romagna, l'intervista a Luca Teodori Leggi tutto 📰 Modenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra i quattro candidati alle prossime elezioni regionali inc'è, commerciante ferrarese, ex elettore della Lega e consigliere provinciale. È sostenuto dalla lista civica “Lealtà Coerenza Verità” che include una serie di realtà “”. Nel loro programma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Intervista a Luca Teodori,civico "" per l'Romagna; Regionali. Intervista a Federico Serra: "Al centro casa, salario minimo e lotta climatica"; Elezioni regionali, c'è una quarta lista in corsa:il "no-vax" Luca Teodori; Un quartoper l'-Romagna, è l'anti-sistema Luca Teodori; Regionali, il: "Puntiamo su Teodori"; Elezioni in Senegal: Faye avanti, Ba riconosce sconfitta. Cosa può succedere ora; Approfondisci 🔍

Intervista a Luca Teodori, candidato civico "antisistema" per l'Emilia Romagna

(bolognatoday.it)

Digitale, vaccini, mobilità, moneta e libertà di scelta. Sono tra i punti chiavi su cui poggia la campagna elettorale di Teodori, in corsa alle prossime elezioni regionali ...

Regionali Emilia Romagna, c'è un quarto candidato presidente: Luca Teodori

(lapressa.it)

Con oltre 5.000 firme raccolte nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, la lista di Teodori sarà della partita ...

Regionali, in Emilia Romagna spunta a sorpresa un altro candidato presidente | NOME

(strettoweb.com)

A sorpresa c'è una quarta lista per le elezioni regionali in Emilia-Romagna: si tratta di Lealtà coerenza verità di Luca Teodori ...

Ecco il programma di candidatura alla presidenza della Regione Emilia-Romagna di Michele de Pascale

(ravennanotizie.it)

Il candidato dichiara: “Un progetto collettivo che illustra su cosa e in che modo vogliamo lavorare nei prossimi cinque anni” ...