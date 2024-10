Notizie.com - Gaza, arrestato un chirurgo di Medici Senza Frontiere. Tragedia senza fine in Libano: “100 bambini uccisi in 5 settimane”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Beirut sta perseguendo la via della tregua per il conflitto trae Israele: intanto le organizzazioni hanno denunciato la morte di almeno 100. Afermato undi Msf. Oltre 140 persone uccise a, almeno 75 in. Israele sta continuando a bombardare con raid aerei. Nella Striscia è stato preso di mira un edificio residenziale a Beit Lahiya, nel nord. Tra le vittime anche 20undiin: “100in 5” (ANSA FOTO) – Notizie.comStando alle prime ricostruzioni, l’esercito israeliano (Idf) avrebbe preso di mira la struttura perché aveva individuato un uomo con un binocolo. Gli Stati Uniti hanno parlato di “un incidente orribile dagli esiti orribili”.