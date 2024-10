Filosofi in azienda per migliorare gestione e strategie (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Affidarsi al pensiero morale di Socrate, alle Idee di Platone, alla metafisica di Aristotele, o al pensiero critico dei Filosofi contemporanei, per migliorare la gestione e le strategie delle imprese contemporanee. È la sfida lanciata dal “Laboratorio di Filosofia dell’Impresa”, un progetto innovativo nato dalla collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e Confindustria Bergamo, fondato sulla convinzione che il sapere Filosofico sia uno strumento non solo teorico, ma utile e concreto oggi, per il mondo del lavoro e il successo di un’attività imprenditoriale. Bergamonews.it - Filosofi in azienda per migliorare gestione e strategie Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Affidarsi al pensiero morale di Socrate, alle Idee di Platone, alla metafisica di Aristotele, o al pensiero critico deicontemporanei, perlae ledelle imprese contemporanee. È la sfida lanciata dal “Laboratorio dia dell’Impresa”, un progetto innovativo nato dalla collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e Confindustria Bergamo, fondato sulla convinzione che il sapereco sia uno strumento non solo teorico, ma utile e concreto oggi, per il mondo del lavoro e il successo di un’attività imprenditoriale.

