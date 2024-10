Figc, pronto ricorso della Lega Serie A per l’autonomia: via libera dei club (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina si è riunita l’assemblea dei club della Lega Serie A, con lo scopo di esaminare i contenuti della proposta di modifica dello statuto depositata ieri dalla Figc. La decisione è quella di depositare una proposta alternativa, in merito al tema dell’autonomia da riconoscere alla Lega e al suo peso negli organi della Federazione. Un obiettivo, quello dell’autonomia, che per la Lega è doveroso nel rispetto delle normative vigenti e del contributo economico dato all’intero sistema. E’ inoltre arrivato anche il via libera dei club al ricorso nei confronti dell’attuale regolamento relativo all’Assemblea Federale. I pesi di quest’ultima non sono infatti equilibrati secondo la Lega, che comunque precisa all’Ansa come il ricorso sia un atto di difesa tecnica e cautelativo. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina si è riunita l’assemblea deiA, con lo scopo di esaminare i contenutiproposta di modifica dello statuto depositata ieri dalla. La decisione è quella di depositare una proposta alternativa, in merito al tema delda riconoscere allae al suo peso negli organiFederazione. Un obiettivo, quello del, che per laè doveroso nel rispetto delle normative vigenti e del contributo economico dato all’intero sistema. E’ inoltre arrivato anche il viadeialnei confronti dell’attuale regolamento relativo all’Assemblea Federale. I pesi di quest’ultima non sono infatti equilibrati secondo la, che comunque precisa all’Ansa come ilsia un atto di difesa tecnica e cautelativo.

