Fermata sulla moto ma è senza patente: tenta di corrompere i carabinieri con 100 euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) IL CASO. Ha tentato di corrompere i carabinieri per evitare il verbale offrendo 100 euro alla pattuglia che l'aveva Fermata e avevano scoperto che era alla guida della sua moto senza aver mai conseguito la patente di guida.

Fermata sulla moto ma è senza patente: tenta di corrompere i carabinieri con 100 euro

IL CASO. Ha tentato di corrompere i Carabinieri per evitare il verbale offrendo 100 euro alla pattuglia che l’aveva fermata e avevano scoperto che era alla guida della sua moto senza aver mai ...

Guida lo scooter senza patente: per non essere multata tenta di corrompere i carabinieri con 100 euro

La 52enne, residente a Bergamo, dopo essere stata fermata dai carabinieri che hanno accertato che stesse guidando lo scooter senza patente di guida, ha ...

FERMATA, PER LA SECONDA VOLTA, ALLA GUIDA DI UNA POTENTE MOTO... MA NON HA MAI PRESO LA PATENTE

I Carabinieri di Giulianova hanno denunciato due persone per guida senza patente, nel primo caso una donna guidava una potente moto nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida, nel second ...

