"Era un uomo di rara sensibilità", imprenditoria in lutto per la morte di Vincenzo Colonna (Di giovedì 31 ottobre 2024) imprenditoria locale in lutto, grande commozione per la morte a 67 anni di Vincenzo Colonna. Era il presidente del gruppo Ivas di San Mauro Pascoli che opera nel settore edilizio, e anche presidente dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano.In una nota il cordoglio espresso da Confindustria Cesenatoday.it - "Era un uomo di rara sensibilità", imprenditoria in lutto per la morte di Vincenzo Colonna Leggi tutto 📰 Cesenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)locale in, grande commozione per laa 67 anni di. Era il presidente del gruppo Ivas di San Mauro Pascoli che opera nel settore edilizio, e anche presidente dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano.In una nota il cordoglio espresso da Confindustria

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "undisensibilità", imprenditoria in lutto per la morte di Vincenzo Colonna; Morto il giornalista Paolo Griseri, Gribaudo: "brillante, cordiale e sensibile"; Di Bartolomei, 30 anni fa la morte del giocatore della Roma: il ricordo di; LUTTO Carpino piange la scomparsa del Professor Matteo Toma, riferimento per il mondo scuola; Scopre di essere incinta durante la transizione da donna a; Addio a Gianni Toniolo: grande storico dell’economia, attento alla società e ai suoi squilibri; Approfondisci 🔍

"Era un esempio di coraggio e sensibilità"

(ilrestodelcarlino.it)

Ecco perché per me era un esempio di vita, coraggio e sensibilità. Ci raccontavamo tutto. Quante volte abbiamo pianto e riso insieme! La sua era una storia di sofferenza e rinascita, un po ...

Morto Marcello Mutti, imprenditore d’altri tempi: era l’uomo delle conserve di pomodoro

(fanpage.it)

Era una persona pura, dotata di un'intelligenza e di una sensibilità rare. Un uomo elegante, a tratti piacevolmente ironico, e di grande spessore: con la sua sincerità e raffinatezza sapeva ...

Uomo in coma svela com'è il Paradiso: 'quel signore tutto vestito di bianco'. Non era Dio

(supereva.it)

Andiamo a scoprire cosa ha scoperto. La storia dell’uomo che ha visto il paradiso “C’era un uomo con la barba, ma non era Dio” L'esperienza del medium che ha visto il paradiso La storia dell’uomo che ...

Morto il giornalista Paolo Griseri, Gribaudo: "Uomo brillante, cordiale e sensibile"

(targatocn.it)

La vicepresidente nazionale PD: "Oggi Torino, il Piemonte e il Paese tutto piangono un professionista appassionato, di grande spessore e dall’intelligenza arguta" ...