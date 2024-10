Inter-news.it - Empoli-Inter, scelte di Inzaghi danno indicazioni in vista del Venezia

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è terminata con il punteggio di 0-3. Leiniziali di Simoneconsentono di dedurre alcune cose indi, prossima sfida di Serie A per i nerazzurri. LA SITUAZIONE – Al’ha vinto in maniera netta con un 3-0 che non lascia spazio apretazioni. La squadra nerazzurra è stata impeccabile in difesa, subendo soltanto un tiro in porta nell’arco dell’a sfida, e nuovamente efficace in fase offensiva. Sono 7 le reti messe a segno negli ultimi due incontri, per altro per nulla banali: Juventus ederano, al momento in cui sono state affrontate, la prima e la terza miglior difesa della Serie A. La mole offensiva prodotta dal club meneghino ne ha testimoniato in maniera ulteriore l’enorme potenziale, a prescindere dal tenore dell’avversario fronteggiato.