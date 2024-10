Elezioni regionali in Emilia Romagna: la battaglia online tra Elena Ugolini e Michele De Pascale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’analisi approfondita delle interazioni sui social media e delle conversazioni online riguardanti i candidati delle Elezioni regionali in Emilia Romagna offre un quadro dettagliato di come gli eventi recenti abbiano influenzato la campagna elettorale. Condotta da Adnkronos in collaborazione con la piattaforma SocialData, l’indagine ha esaminato oltre 16 mila conversazioni e 800 mila interazioni tra il 1° marzo e il 24 ottobre 2024. I risultati evidenziano una competizione serrata tra Elena Ugolini e Michele De Pascale, caratterizzata da polarizzazione e tensioni su temi fondamentali per il pubblico. L’impatto delle alluvioni sulla campagna elettorale Le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna hanno avuto un effetto significativo sulla comunicazione elettorale. Gaeta.it - Elezioni regionali in Emilia Romagna: la battaglia online tra Elena Ugolini e Michele De Pascale Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’analisi approfondita delle interazioni sui social media e delle conversazioniriguardanti i candidati delleinoffre un quadro dettagliato di come gli eventi recenti abbiano influenzato la campagna elettorale. Condotta da Adnkronos in collaborazione con la piattaforma SocialData, l’indagine ha esaminato oltre 16 mila conversazioni e 800 mila interazioni tra il 1° marzo e il 24 ottobre 2024. I risultati evidenziano una competizione serrata traDe, caratterizzata da polarizzazione e tensioni su temi fondamentali per il pubblico. L’impatto delle alluvioni sulla campagna elettorale Le recenti alluvioni che hanno colpito l’hanno avuto un effetto significativo sulla comunicazione elettorale.

Sondaggi elezioni regionali Emilia Romagna 2024, Michele De Pascale del csx in testa col 55,9%, Elena Ugolini del cdx al 42,5%

Le elezioni regionali in Emilia Romagna si terranno il 17 e il 18 novembre 2024, insieme a quelle dell'Umbria, entrambe dopo le elezioni regionali in Liguria che si sono concluse con la vittoria di Ma ...

ELEZIONI IN EMILIA-ROMAGNA: PLURALISMO CONTRO QUELLI DEL “IO SÌ CHE PIÙ DI TE NE SO”

La sfida politica più complicata è quella delle elezioni in Emilia-Romagna, dove la mancanza di seri interventi ...

Regionali: Dopo la Liguria, attesa per il voto in Emilia-Romagna e Umbria

Le elezioni regionali in Liguria sono una sorta di primo tempo per l'Emilia-Romagna e l'Umbria che saranno chiamate alle urne il 17 e il 18 novembre.

Regionali Emilia Romagna e Umbria, dopo il successo di Bucci in Liguria il centrodestra ora sogna la tripletta

Se quella delle Regionali d'autunno fosse una partita, la vittoria del centrodestra di ieri in terra ligure sarebbe quell'1 a 0 che risolleva il morale degli sfavoriti alla vigilia.