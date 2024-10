Educare i giovani all'uso responsabile delle tecnologie digitali: il progetto "Romagna M_Ia" sbarca a Bertinoro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Proseguono gli appuntamenti di "Romagna MIa", l’iniziativa che porta il digitale, le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale nei piccoli centri della Romagna. Sabato dalle 16 alle 18 al Gibs di Fratta Terme in via Loreta 233 ci sarà il secondo incontro dedicato alla Stampa 3D. Il terzo Forlitoday.it - Educare i giovani all'uso responsabile delle tecnologie digitali: il progetto "Romagna M_Ia" sbarca a Bertinoro Leggi tutto 📰 Forlitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Proseguono gli appuntamenti di "MIa", l’iniziativa che porta il digitale, le nuovee l’intelligenza artificiale nei piccoli centri della. Sabato dalle 16 alle 18 al Gibs di Fratta Terme in via Loreta 233 ci sarà il secondo incontro dedicato alla Stampa 3D. Il terzo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:all'responsabile delle tecnologie digitali: il progetto "Romagna M_Ia" sbarca a Bertinoro; “Ie la gestione dell’utilizzo del cellulare”, le parole del pedagogista Massimo Sidoti; Smartphone: la scuola ha il dovere dii ragazzi a un“critico”; Aggressioni ai sanitari. Medici e cittadini in classe peri ragazzi all’corretto dei servizi sanitari. Fimmg e Cittadinanzattiva: “Contributo concreto per prevenire il fenomeno”; Educazione Civica, dalla sostenibilità alla lotta al bullismo: cosa prevedono le nuove linee guida; A Cassano allo Ionio, un incontro con iperall'utilizzo responsabile dei soldi; Approfondisci 🔍

Proibire o educare? L’82% dei ragazzi trascorre oltre 5 ore al giorno sui dispositivi (smartphone, computer e smart Tv)

(difesapopolo.it)

Nei giorni scorsi la triste notizie del quindicenne suicida di Senigallia ha riportato all’attenzione dei media il fenomeno del bullismo tra gli adolescenti e della difficoltà che vivono alcuni giovan ...

Vietare gli smartphone a scuola? La vera sfida è educare all’uso critico del digitale

(agendadigitale.eu)

Federico Batini (promotore di ricerche sulla lettura ad alta voce condivisa, da più di dodici anni, che hanno coinvolto più di ventimila insegnanti), che non intendo abdicare al mio ruolo e cedere ...

Riscoperte. Libertà, accoglienza, relazioni. Ecco come si educa al volontariato

(msn.com)

Non vogliono più essere incasellati secondo vecchi schemi. Ma la voglia di solidarietà dei giovanissimi non è venuta meno. Parlano Arduini ("Vita"), Borsa (Ac Ambrosiana), Staderini (Misericordie) ...

Giovani e social media: "Serve un’etica digitale. I rischi riguardano tutti"

(msn.com)

Tullio, responsabile regionale dell’Associazione nazionale Social Media Manager, mette in guardia: "L’uso intensivo aumenta ansia e depressione, c’è chi si addormenta guardando Tik Tok. Educhiamo a un ...