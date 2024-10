Dramma a Ponteranica: un operaio perde la vita in un cantiere a causa del crollo di un muretto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente ha avuto luogo stamani a Ponteranica, un comune situato alle porte di Bergamo, dove un operaio di cinquant’anni ha perso la vita a causa del crollo di un muretto in un cantiere. L’episodio, avvenuto in via Foppetta, ha colpito l’intera comunità e ha destato preoccupazione per le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità sono già al lavoro per comprendere le dinamiche di quanto accaduto e per evitare simili tragiche circostanze in futuro. L’incidente: dettagli e tempistiche L’incidente si è verificato poco dopo le otto del mattino, quando il muretto di contenimento di un cantiere è improvvisamente crollato, travolgendo l’operaio che si trovava nelle vicinanze. Gaeta.it - Dramma a Ponteranica: un operaio perde la vita in un cantiere a causa del crollo di un muretto Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente ha avuto luogo stamani a, un comune situato alle porte di Bergamo, dove undi cinquant’anni ha perso ladeldi unin un. L’episodio, avvenuto in via Foppetta, ha colpito l’intera comunità e ha destato preoccupazione per le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità sono già al lavoro per comprendere le dinamiche di quanto accaduto e per ere simili tragiche circostanze in futuro. L’incidente: dettagli e tempistiche L’incidente si è verificato poco dopo le otto del mattino, quando ildi contenimento di unè improvvisamente crollato, travolgendo l’che si trovava nelle vicinanze.

Ponteranica, crolla un muro: muore un 50enne

(ecodibergamo.it)

L’INFORTUNIO MORTALE. L’uomo sarebbe stato sommerso in uno scavo tra via Foppetta e via Concordia, dove sono in corso i lavori del cantiere Teb.

Crolla muro in cantiere, operaio muore in provincia di Bergamo

(ansa.it)

Un operaio cinquantenne è morto stamani a Ponteranica, alle porte di Bergamo, travolto dal muretto di un cantiere che è crollato. L'incidente in via Foppetta. All'arrivo sul posto del personale del 11 ...

Incidente sul lavoro in un cantiere, crolla un muro e travolge un operaio: morto sul colpo

(fanpage.it)

Un operaio di 50 anni è morto in un incidente sul lavoro in provincia di Bergamo: è crollato un muro che ha poi travolto il 50enne ...

