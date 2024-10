Esports247.it - Dragon Age: The Veilguard, Il nuovo volto dell’epica di BioWare ha osato troppo poco?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Di fronte alla sfida di riconquistare un pubblico esigente e nostalgico,Age: Thetenta l’impresa impossibile: accontentare tutti. Ma una storia che mira a essere perfetta per tutti può davvero entrare nei cuori degli appassionati? Un’avventura che corre forseAppena ci tuffiamo nei primi istanti di The, siamo catapultati a Minrathous, un’ambientazione che ogni fan della serie conosce e attendeva di (ri)esplorare. Qui ci troviamo nei panni di Rook, un protagonista che condivide la scena con il caro e inossidabile Varric Tethras e infine scopriamo che Solas, l’enigmatico elfo dio, è ormai giunto a un passo dalla sua missione finale di distruzione. Siamo nel cuore di una catena di eventi che dovrebbero catapultarci in un’epica lotta per la salvezza del mondo. Solo che, stranamente, non c’è tempo per tirare il fiato.