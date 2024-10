Disparità sui buoni pasto: Giuseppe Alviti chiede tutele per le guardie giurate (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione Nazionale guardie Particolari giurate (ANGPG), lancia un appello alla CGIL, CISL, UIL, UGL e a tutti i sindacati per aprire un tavolo di confronto sugli integrativi dei buoni pasto, denunciando una Disparità tra lavoratori di diverse province. Disparità tra lavoratori e province I buoni pasto sono uno strumento prezioso per sostenere i lavoratori durante l’orario lavorativo. Tuttavia, la distribuzione spesso risulta disomogenea sia tra dipendenti della stessa azienda sia tra province diverse. “Perché alcuni lavoratori ricevono buoni pasto in alcune aree mentre in altre no?” chiede Alviti. La questione riguarda particolarmente le guardie giurate, per cui gli integrativi locali stabiliscono criteri diversi a seconda della provincia, penalizzando ingiustamente alcuni rispetto ad altri. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), presidente dell’Associazione NazionaleParticolari(ANGPG), lancia un appello alla CGIL, CISL, UIL, UGL e a tutti i sindacati per aprire un tavolo di confronto sugli integrativi dei, denunciando unatra lavoratori di diverse province.tra lavoratori e province Isono uno strumento prezioso per sostenere i lavoratori durante l’orario lavorativo. Tuttavia, la distribuzione spesso risulta disomogenea sia tra dipendenti della stessa azienda sia tra province diverse. “Perché alcuni lavoratori ricevonoin alcune aree mentre in altre no?”. La questione riguarda particolarmente le, per cui gli integrativi locali stabiliscono criteri diversi a seconda della provincia, penalizzando ingiustamente alcuni rispetto ad altri.

