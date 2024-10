Ilfattoquotidiano.it - Davide Manca è stato trascinato via dall’acqua: ritrovato il corpo del 41enne scomparso sabato sera in Sardegna

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Èildi, ilcagliaritanoscorso durante un’escursione nella zona di Monte Arcosu, in, colpita da forti alluvioni. Il suorecuperato dai vigili del fuoco del gruppo Speleo alpino fluviale (Saf) nelle vicinanze del punto in cui era, un esperto escursionista e velista, stava attraversando il Rio Camboni con la sua jeep quando l’acqua, ingrossata dal maltempo, l’ha portato via. Nonostante le speranze di amici e parenti, che si erano mobilitati per cercarlo nella giornata di ieri insieme ai soccorritori, il suoindividuato solo stamattina in una zona impervia, grazie all’intervento del reparto speciale dei vigili del fuoco elitrasportati sul luogo.