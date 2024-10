Ilgiorno.it - Dal banchetto in strada alla cassa del supermercato: Adam-Bobo ora sogna di riportare la famiglia in Italia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – “Mi chiamoma per tutti, qui, sono”. Agile, passa dagli scaffali come se avesse sempre lavorato dentro un. D’altronde, ha alle spalle un periodo di osservazione durato più di 20 anni, dal suo punto privilegiato oltre le porte automatiche delCarrefour Express di via San Senatore 16, a ridosso di via Santa Sofia, in pieno centro. Sì. PerchéGaye, senegalese di 52 anni, ogni giorno si posizionava sul marciapiedi con il suoper vendere ombrelli, batterie e altro. Ma ora non più. “Ora sono un dipendente del”, dice con fierezza. Il cambio di sponda Assunto a tempo indeterminato il 14 ottobre. Orgoglioso mostra la sua divisa con maglietta verde prato e gilet nero.