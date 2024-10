Crotone-Benevento oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Ezio Scida valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La formazione calabrese non si è resa protagonista di un grande avvio di stagione e adesso vuole cercare di rimediare, per riportarsi nelle posizioni di classifica che più contano in ottica plaoff., come seguire il match La squadra giallorossa, invece, sta disputando un’ottima prima parte di campionato e ha tutta l’intenzione di proseguire la propria marcia, con l’obiettivo di aumentare il suo margine di vantaggio sulle dirette avversarie per la promozione inB. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.