Crisi politica a Villaricca, Gaudieri: “Fase di stallo ma amministrazione regge. Granata? Mi aspettavo confronto in giunta” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Crisi politica confermata nel consiglio comunale di questa mattina L'articolo Crisi politica a Villaricca, Gaudieri: “Fase di stallo ma amministrazione regge. Granata? Mi aspettavo confronto in giunta” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Crisi politica a Villaricca, Gaudieri: “Fase di stallo ma amministrazione regge. Granata? Mi aspettavo confronto in giunta” Leggi tutto 📰 Teleclubitalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)confermata nel consiglio comunale di questa mattina L'articolo: “dima? Miin” Teleclubitalia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Terremoto a Napoli oggi, De Vito (Ingv): «Scossa tra le più forti di questabradisismica, nel golfo c'è; Lello Topo torna a, bocciato alle urne dopo 28 di anni di carriera; Bomba d’acqua su Napoli e provincia: donna bloccata in auto, salvata da due carabinieri; Mariolina Castellone, la capogruppo M5s al Senato che ha messo in «» Draghi fu bocciata alle Parlamentarie;, intervista a Francesco Gaudieri; Elezioni a. Ex sindaci ed ex amministratori, la città al voto guarda al passato; Approfondisci 🔍

Politica, clamoroso a Villaricca: si dimettono il vicesindaco Granata e l’assessore Ferrante

(ilmeridianonews.it)

VILLARICCA – Un vero e proprio scossone politico ... di Gaudieri e riferimento politico dell’intera amministrazione, ora potrebbe aprirsi una crisi politica senza precedenti che, potrebbe portare, ad ...

Villaricca, sequestrati ristorante e sushi-bar riconducibili al boss

(msn.com)

Il ristorante e il sushi-bar sequestrati a Villaricca, strutture da un valore commerciale pari a 600mila euro, sono riconducibili da un elemento di spicco ...

Villaricca, sequestrati i locali del clan intestati a due prestanome

(ilmattino.it)

Il vero proprietario del ristorante e della pizzeria era un elemento di vertice del clan Ferrara-Cacciapuoti, da anni egemone a Villaricca. Ma a figurare erano dei prestanome. Sono così ...

Clan Ferrara-Cacciapuoti a Villaricca, sequestrati il ‘Pacos’ ed il sushi ‘1Q84’

(internapoli.it)

Clan Ferrara-Cacciapuoti a Villaricca, sequestrati il 'Pacos' ed il sushi '1Q84' entrambi i locali ritenuto provento delle atti ...