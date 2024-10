Movieplayer.it - Creuza de Mà si conclude il 2 novembre a Cagliari con Daniele Furlati e gli allievi del progetto CAMPUS

Leggi tutto 📰 Movieplayer.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Auditorium del Conservatorio diospiterà l'ultimo appuntamento del festival di musica per cinema diretto da Gianfranco Cabiddu. Sabato 2ospiterà il gran finale della diciottesima edizione dide Mà - Festival &, manifestazione dedicata alla musica per cinema. Sul palco dell'Auditorium del Conservatorio, a partire dalle 20,30, la magia di Silent Movies, il cinema muto musicato dal vivo. La performance rappresenta l'esito finale del percorso di composizione per immagini diretto dal maestro, che ha permesso aglie alle allieve deldi cimentarsi nella creazione di colonne sonore originali per i grandi classici del cinema muto. L'evento, realizzato grazie alla collaborazione con Museo del Cinema di Torino, CSC Cineteca