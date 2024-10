Gaeta.it - Controlli straordinari ad Ancona: 500 giovani e multe per somministrazione di alcolici a minorenni

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un’operazione di polizia svolta ad, sono stati effettuatimirati in luoghi di aggregazione, culminando in sanzioni per violazioni delle normative sulladi bevande alcoliche ai minori. Durante l’operazione, che ha visto un impegno significativo delle forze dell’ordine, sono stati monitorati quasi 500, veicoli e varie attività commerciali nel centro della città. Questirientrano in una strategia più ampia, attuata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia, volto a combattere fenomeni di devianzale e a prevenire situazioni di rischio. L’operazione “Alto impatto della polizia di Stato” L’operazione, denominata “Alto impatto della polizia di Stato”, è stata realizzata tra il 25 e il 30 ottobre ed ha coinvolto le Squadre mobili di tutte le Questure italiane.