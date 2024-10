Confartigianato: 'Per il concordato la proroga è indispensabile' (Di giovedì 31 ottobre 2024) Confartigianato "ribadisce la necessità di una proroga del termine fissato ad oggi, 31 ottobre, per aderire al concordato preventivo biennale". La ritiene "indispensabile". La richiesta - spiega - è motivata dall'esigenza di disporre di maggiore tempo per fornire adeguata informazione a tutte le imprese interessate. "La proroga della scadenza - dice il residente di Confartigianato, Marco Granelli - è indispensabile per permettere alle imprese di valutare e decidere l'adesione al concordato preventivo. Solo in questo modo potremo garantire il successo dell'iniziativa e una reale opportunità per le imprese". La richiesta di Confartigianato si basa sull'esito di un sondaggio che ha interessato le proprie associazioni territoriali ed è stato condotto fra oltre 46mila imprese che presentano i requisiti di accesso al concordato. Quotidiano.net - Confartigianato: 'Per il concordato la proroga è indispensabile' Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024)"ribadisce la necessità di unadel termine fissato ad oggi, 31 ottobre, per aderire alpreventivo biennale". La ritiene "". La richiesta - spiega - è motivata dall'esigenza di disporre di maggiore tempo per fornire adeguata informazione a tutte le imprese interessate. "Ladella scadenza - dice il residente di, Marco Granelli - èper permettere alle imprese di valutare e decidere l'adesione alpreventivo. Solo in questo modo potremo garantire il successo dell'iniziativa e una reale opportunità per le imprese". La richiesta disi basa sull'esito di un sondaggio che ha interessato le proprie associazioni territoriali ed è stato condotto fra oltre 46mila imprese che presentano i requisiti di accesso al

Confartigianato "ribadisce la necessità di una proroga del termine fissato ad oggi, 31 ottobre, per aderire al concordato preventivo biennale". La ritiene "indispensabile".

Questi elementi sono determinanti per l'adesione al concordato e la proroga è ... ritenendo che la proroga sia indispensabile per evitare un sovraccarico di lavoro per gli studi professionali

Il tema del concordato preventivo biennale tiene banco in questi giorni di fermento in vista della scadenza per aderire. Ossia il 31 ottobre 2024, che coincide anche con la scadenza del Modello

Concordato preventivo biennale, proroga in arrivo? I Commercialisti scrivono al MEF e all'Agenzia delle Entrate.