Classifica musica italiana ottobre 2024 | top 10 del mese

"Canta ancora" di Arisa in vetta alla Classifica italia di ottobre, sul podio anche i Santi Francesi e Tananai Primo posto sul podio della nostra Classifica di musica italiana del mese di ottobre, per Arisa con Canta Ancora. Un brano scritto dalla cantante stessa con la collaborazione di Gioni Barbera e colonna sonora del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". La splendida voce di Arisa, con questa canzone omaggia le madri e il loro grande coraggio. PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaHAGqJ1o3eC0VlwnnnHCfrz&si=kAtYGpq4VxYqfkuj Racconta l'amore verso i figli; un amore che cresce con il tempo e porta ad un legame indissolubile. Il ritornello "Canta, canta ancora, che io non mi stanco" è un messaggio rivolto a tutte le madri del mondo. Un'esortazione a trasmettere amore e protezione garantendo la propria presenza per sempre.

(ilsussidiario.net)

(msn.com)

Il brano aveva conquistato le vette della chart Earone e Fimi lo scorso 8 ottobre. Recupera otto posizioni ... la canzone più passata dalle radio in Italia. La stanno passando a palla anche le radio ...

(ecodelcinema.com)

Le classifiche musicali italiane mostrano un cambiamento significativo: per la prima volta in tre anni, i rapper e trapper sono assenti dalla top five, segnalando una nuova direzione verso il pop e l' ...

(blogtivvu.com)

