Ilrestodelcarlino.it - Cavaliere del Lavoro. Giordani premiato a Roma

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Giornata speciale per il patron dell’Atletico Ascoli, Graziano, che al Palazzo del Quirinale, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altre autorità dello Stato, ha partecipato alla cerimonia di conferimento delle onorificenze per Cavalieri e Alfieri del2024. La mattinata è andata in diretta su Rai 1 nello speciale Tg1 e grande emozione c’è stata per l’imprenditore ascolano e per tutta l’azienda ’Graziano Ricami’. Grazianoè stato l’unico marchigiano nominatodeldal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fondatore e amministratore di Graziano Ricami, specializzata nella creazione di ricami artigianali di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori. Da Venarotta,assicura il trasporto dei suoi capi fino a Nerw York, Parigi e Hong Kong.