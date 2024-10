Lanazione.it - Bimbo morì nella piscina: “A processo i gestori”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) San Giuliano (Pisa), 31 ottobre 2024 – La famiglia si è opposta per due volte alla richiesta di archiviazione e adesso è arrivata l’imputazione coatta per chi ha la resposabilità dal punto di vista legale e di fatto del parco dove avvenne il decesso. Piccolo morto in, il caso è ancora aperto. Anmol Kumar avrebbe compiuto 7 anni pochi giorni dopo la tragedia dell’estate 2022. A dicembre 2023, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa, Nunzia Castellano, si era riservata sulla decisione, poi sciolta a inizio anno, sono state disposte e svolte nuove indagini e, all’esito, il pubblico ministero Mantovani ha invocato nuovamente l’archiviazione. I genitori e gli zii, originari dell’India da tanti anni in Italia, con l’avvocato Andrea Callaioli del foro di Pisa si erano opposti alla prima richiesta e lo hanno fatto di nuovo verso la seconda.