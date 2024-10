Aurora Tila, convalidato il fermo per il presunto assassino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha ufficialmente convalidato il fermo per il 15enne accusato di aver causato la morte della fidanzata 13enne, Aurora Tila, precipitata dal balcone di un edificio a Piacenza il 25 ottobre. Il ragazzo, che era stato già arrestato nei giorni scorsi, rimarrà in custodia cautelare in carcere, come stabilito dal giudice dopo l’udienza di convalida tenutasi ieri. Ettore Maini, l’avvocato difensore del giovane, ha riferito che il suo assistito ha risposto alle domande poste durante l’udienza, senza tuttavia rivelare ulteriori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate. I testimoni: «Aurora è stata spinta» Intanto caso ha assunto una nuova piega con l’emergere di testimonianze decisive, secondo cui il ragazzo avrebbe spinto Aurora, provocandone la caduta fatale. Lettera43.it - Aurora Tila, convalidato il fermo per il presunto assassino Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha ufficialmenteilper il 15enne accusato di aver causato la morte della fidanzata 13enne,, precipitata dal balcone di un edificio a Piacenza il 25 ottobre. Il ragazzo, che era stato già arrestato nei giorni scorsi, rimarrà in custodia cautelare in carcere, come stabilito dal giudice dopo l’udienza di convalida tenutasi ieri. Ettore Maini, l’avvocato difensore del giovane, ha riferito che il suo assistito ha risposto alle domande poste durante l’udienza, senza tuttavia rivelare ulteriori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate. I testimoni: «è stata spinta» Intanto caso ha assunto una nuova piega con l’emergere di testimonianze decisive, secondo cui il ragazzo avrebbe spinto, provocandone la caduta fatale.

