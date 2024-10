Arrestato un giovane a Ceraso: possesso di droga e arma clandestina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti controlli del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Vallo della Lucania hanno portato a un arresto significativo a Ceraso, nel Salernitano, evidenziando un’operazione mirata al contenimento del traffico di sostanze stupefacenti e alla sicurezza pubblica. L’arresto ha coinvolto un ventenne, trovato in possesso di diverse sostanze illegali e un’arma da fuoco, destando preoccupazione tra i residenti. Il controllo del territorio e l’intervento dei carabinieri Durante le operazioni di monitoraggio nella zona, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno effettuato perquisizioni mirate. È in questo contesto che è emerso l’indagato, il quale risultava già sospetto per comportamenti ritenuti anomali. Gaeta.it - Arrestato un giovane a Ceraso: possesso di droga e arma clandestina Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti controlli del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Vallo della Lucania hanno portato a un arresto significativo a, nel Salernitano, evidenziando un’operazione mirata al contenimento del traffico di sostanze stupefacenti e alla sicurezza pubblica. L’arresto ha coinvolto un ventenne, trovato indi diverse sostanze illegali e un’da fuoco, destando preoccupazione tra i residenti. Il controllo del territorio e l’intervento dei carabinieri Durante le operazioni di monitoraggio nella zona, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno effettuato perquisizioni mirate. È in questo contesto che è emerso l’indagato, il quale risultava già sospetto per comportamenti ritenuti anomali.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: trovato in auto con droga e un fucile.; Beccato con droga, fucile carico e cartucce:un 20enne; Sorpreso con droga e un fucile calibro 12,dai carabinieri; Fermo convalidato per l'omicidio di Sara Centelleghe: Jashandeep Badhan confessa l'atroce delitto; Arresto per omicidio a Chiesanuova: resta in carcere undi 22 anni accusato di aver ucciso la zia; Terribile incidente nel Crotonese, scontro tra due auto: morta Chiara Olivo, moglie del sindaco di Cutro Antonio

Ceraso: trovato in auto con droga e un fucile. Giovane arrestato

(msn.com)

Nella trascorsa notte, a Ceraso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del luogo per ...

Beccato con droga, fucile carico e cartucce: arrestato un 20enne

(salernotoday.it)

Ieri notte, a Ceraso, i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del luogo per “detenzione ai ...

Ventenne arrestato nel Salernitano per possesso di droga e armi

(ansa.it)

I carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.

Tentato abuso sessuale a Ceraso, l'allarme: «L’aggressore è noto e pericoloso»

(ilmattino.it)

«Non possiamo più sentirci al sicuro nemmeno tornando a casa», dicono con rabbia e preoccupazione alcuni cittadini di Ceraso, profondamente scossi dal tentativo di ...